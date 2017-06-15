Москва, 15 июня, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Защитник баскетбольного ЦСКА Аарон Джексон сообщил, что покидает стан «армейцев». Об этом он 15 июня рассказал в своем Instagram.

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«Слов недостаточно, чтобы выразить благодарность за то, что я провел пять лет в клубе, с которым сейчас расстаюсь», — говорится в сообщении баскетболиста.

Он также выразил благодарность клубу за возможность, которая «позволила обеспечить свою семью и помочь ЦСКА завоевать титул».

В составе «армейцев» Джексон провел пять лет. Он перешел в московский клуб в 2012 году из испанского «Бильбао».

За это время он стал четырехкратным победителем Единой Лиги ВТБ, четырехкратным чемпионом России, а также чемпионом Евролиги сезона 2015/16 и трехкратным бронзовым призером Евролиги.