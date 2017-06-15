Путин о коррупции: «Давайте полагаться на судебную систему»
Ханты-Мансийск, 15 июня, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Тема коррумпированных чиновников острая, но сейчас не в числе первых. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос молодого жителя Нефтеюганска (ХМАО) Данилы Прилепы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Домашние аресты, показные посадки не дают результатов», — говорит молодой человек. И спрашивает президента, как он смотрит на эту проблему.
«Вопрос коррупции важный, но анализ перечня вопросов показывает, что не первостепенный. Дело не в домашних арестах и показных посадках. Дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без внимания государства. Вот свежий пример, вчерашний суд над бывшим руководителем ФСИН страны. Человек сам возглавлял систему исполнения наказаний и сам преступил закон. Суд принял решение наказать его на восемь лет лишения свободы. Давайте в вопросах коррупции полагаться на судебную систему», — ответил глава государства.
Напомним, сегодня, 15 июня, проходит пятнадцатая «Прямая линия» Владимира Путина. Она началась в 12:00 мск. Традиционно глава государства отвечает на вопросы жителей России о внутреннем и международном положении.