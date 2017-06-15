Ханты-Мансийск, 15 июня, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Тема коррумпированных чиновников острая, но сейчас не в числе первых. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос молодого жителя Нефтеюганска (ХМАО) Данилы Прилепы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Домашние аресты, показные посадки не дают результатов», — говорит молодой человек. И спрашивает президента, как он смотрит на эту проблему.

«Вопрос коррупции важный, но анализ перечня вопросов показывает, что не первостепенный. Дело не в домашних арестах и показных посадках. Дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без внимания государства. Вот свежий пример, вчерашний суд над бывшим руководителем ФСИН страны. Человек сам возглавлял систему исполнения наказаний и сам преступил закон. Суд принял решение наказать его на восемь лет лишения свободы. Давайте в вопросах коррупции полагаться на судебную систему», — ответил глава государства.

Напомним, сегодня, 15 июня, проходит пятнадцатая «Прямая линия» Владимира Путина. Она началась в 12:00 мск. Традиционно глава государства отвечает на вопросы жителей России о внутреннем и международном положении.