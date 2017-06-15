Луганск, 15 июня, 2017, 15:55 — ИА Регнум. По его словам, два случая новых небоевых потерь произошли в подразделениях украинской армии.

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Так, 12 июня военнослужащий 93-й бригады ВСУ, дислоцирующейся в районе населенного пункта Тошковка, пытался дезертировать в ночное время суток. Причиной попытки самовольно оставить часть стали «унижения и оскорбления со стороны сослуживцев». Выйдя из воинской части и пройдя некоторое расстояние, военнослужащий подорвался на растяжке, установленной сослуживцами, и потерял обе ноги.

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В 24-й бригаде ВСУ произошла ссора между военнослужащими, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В результате один из солдат получил пулевое ранение в ногу.

Напомним, случаи небоевых ранений и потерь регулярно происходят в рядах ВСУ из-за низкой дисциплины и деморализованности украинских солдат. Так, ранее военнослужащий ВСУ из-за неосторожного обращения с боеприпасами получил смертельные ранения во время установки минно-взрывного заграждения.

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