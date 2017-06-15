Чебоксары, 15 июня, 2017, 15:50 — ИА Регнум. В ходе прокурорской проверки в Чебоксарах вскрыты «многочисленные нарушения» при распоряжении служебными жилыми помещениями муниципального жилищного фонда. Ранее из реестра муниципального имущества Чебоксар было исключено 15 служебных квартир в связи с их приватизацией, в настоящее время в него входят 13 служебных квартир. Из них только три помещения предоставлены категориям граждан, установленным администрацией города.

Picserver.org Коррупция

«Остальные квартиры в 2006 — 2011 годах переданы правоохранительным органам, органам государственной власти Чувашии, автономным учреждениям республиканского подчинения с последующим распределением между их сотрудниками», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В ведомстве напоминают, что договор найма служебного жилья прекращает своё действие после увольнения нанимателя со службы, прекращения трудовых отношений или пребывания на выборной должности. Несмотря на это, договоры не были расторгнуты при смене места работы двумя нанимателями, меры по их выселению не приняты. Ещё одна квартира была предоставлена в 2012 году работнику администрации Ленинского района при наличии у него в собственности жилья, что противоречит муниципальным правовым актам.

«Таким образом, все 13 служебных квартир предоставлены либо используются их нанимателями в отсутствие законных оснований», — делают вывод в ведомстве.

Из 15 квартир, которые ранее имели статус служебных, четыре помещения были предоставлены незаконно, считают в прокуратуре Чувашии.

«Из четырёх квартир, незаконно предоставленных в 2006—2009 годах работникам федерального органа государственной власти и коммерческих организаций, и в последующем приватизированных, в настоящее время три реализованы третьим лицам. Общая сумма ущерба, причиненного муниципальному образованию, составила 10,5 млн рублей», — отмечают в прокуратуре республики.

Помимо этого, по данным ведомства, пять из 11 нанимателей до момента их приватизации сменили место работы — соответственно, были основания для прекращения договора найма.

«Однако органом местного самоуправления меры по освобождению квартир и предоставлению их иным лицам на законных основаниях не приняты. Более того, администрацией города дано согласие на приватизацию служебных квартир. Совокупный ущерб муниципальному образованию в связи с незаконным предоставлением квартир либо дачей согласия на приватизацию служебных квартир лицам при отсутствии оснований составил более 17 млн рублей», — подсчитали ущерб в прокуратуре Чувашии.

По результатам проверки в адрес главы администрации Чебоксар внесено представление. Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст.293 УК РФ («Халатность»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2002—2011 годах администрацию Чебоксар возглавлял Николай Емельянов.