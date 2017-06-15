Кострома, 15 июня, 2017, 15:51 — ИА Регнум. «В Костроме улица Водяная полностью оправдывает свое название — там одни лужи», — процитировала ведущая жалобу костромичей в прямом эфире.

Марина Каширская ИА REGNUM Дорога после ремонта

При этом ведущие отметили, что проблеме ремонта дорог было уделено много внимания в ходе прямой линии 2016 года, но за год жалоб по этой теме меньше не стало.

Ранее известный комик назвал костромские дороги «возвратом в 70-е годы» и показал на видео, как асфальт кончается на границе Ярославской и Костромской областей. В 2015 году в областном центре на трех улицах появились карикатурные изображения мэра Виктора Емца, «украсившие» самые глубоки ямы на дорогах. По итогам 2016 года Костромская область вошла в число регионов с самыми плохими дорогами. При этом мэр Виктор Емец заявил, что за ремонт дорог, который проводился с 2012 года, ему «не стыдно».

В 2017 году ремонтом 11 дорожных участков будет заниматься выбранный по конкурсу костромской подрядчик ООО «Дормострой», который проводил работы в Костроме в 2015 и 2016 годах на 25 улицах города. Сейчас уже идет ремонт проезжей части на шести участках. Две недели назад начались работы на Индустриальной, Станкостроительной и площади Широкова, а подготовка к ремонту началась на улицах Ермакова, Стопани и Смоленской.

По данным мэрии, в 2017 году общая сумма на ремонт дорог в областном центре составляет около 350 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря выделению Костромской области дополнительных средств по решению правительства России.

Ремонт дорог проводится комплексно: после восстановления дорожного покрытия будут освещать улицы, ремонтировать тротуары, устанавливать дорожные ограждения и светофоры, обустраивать пешеходные переходы.

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Сегодня, 15 июня, с 12:00 проходит «Прямая линия с президентом РФ». Это 15-я по счету прямая линия общения Владимира Путина. Тех, кто задает вопросы главе государства, беспокоят в основном низкие зарплаты и пенсии, соцзащита, льготы, рост цен, экономика и проблемы ЖКХ.

К началу прямой линии поступило уже более двух миллионов вопросов, обращения принимаются до конца трансляции.

ИА REGNUM проводит текстовую онлайн-трансляцию «Прямой линии с президентом РФ».

Напомним, в 2016 году в адрес президента поступило три миллиона вопросов. На 80 из них Путин ответил в прямом эфире.