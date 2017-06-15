Ярославль, 15 июня, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует на месте снесенного исторического здания сделать благоустроенную территорию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

ИА REGNUM Снесённый дом на ул. Собинова в Ярославле

В Ярославле 30 мая снесли историческое здание в буферной зоне ЮНЕСКО. Двухэтажный дом находился по адресу улица Собинова, 10. Дом, представляющий историческую ценность, был построен, а 1900 году, однако к объектам культурного наследия отнесен не был.

Поскольку здание находится в буферной зоне объекта всемирного наследия и построено до 1957 года, согласно градостроительному регламенту Проекта зон охраны оно является историческим и его снос осуществляется только по разрешению департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. За таким разрешением в департамент не обращались.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов в ответ на вопрос депутатов муниципалитета о сносе дома ответил, что дом был старый, запущенный и портил внешний вид города.

«Собственнику было сказано: или задрапируйте, или снесите. Он снес. Это зона ЮНЕСКО, ничего нового там не появится. Там будет благоустроенная территория», — заявил Владимир Слепцов.

В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области от прямых обвинений в адрес мэрии отказались, но признали нарушение закона.

«Снос исторического здания без разрешения департамента свидетельствует о событии административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данную категорию дел рассматривают районные суды с назначением наказания в пределах санкции указанной статьи — наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей, на должностных лиц — от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей, на юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Ольга Островская.

Законодательство об объектах культурного наследия не содержит обязанности по восстановлению снесенного исторического здания и кроме потенциального штрафа виновным в сносе дома ничего не угрожает.