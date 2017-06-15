Москва, 15 июня, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Цены на сырье продолжают падать. Баррель Brent торгуется по $46,88 (-0,3%) — еще немного, и черное золото обновит майское «дно». За «бочку» легкой нефти WTI дают $44,71 (-0,5%), заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ArtseBie Нефть

«Данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, представленные накануне, сыграли против покупателей. Если запасы самой нефти чуть снизились, то показатели для бензина и дистиллятов продолжили расширяться. Значит, спроса со стороны населения на топливо слишком мало, и это негативный фактор для сырьевых цен», — пояснила Бодрова.

Пока, по ее мнению, «у барреля нет веских причин для отскока выше. Планка $46,64, минимум от 5 мая 2017 года, пока сдерживает напор «медведей», но 16 июня многое может поменяться».

«Если данные от Baker Hughes покажут рост числа буровых установок и расширение экспорта нефти, копировки энергоносителей устремятся вниз», — полагает эксперт.

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