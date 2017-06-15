Богота, 15 июня, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Леворадикальная повстанческая группировка Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP), подписавшая мирное соглашение с колумбийским правительством, 14 июня предупредила, что мирное урегулирование в Колумбии потерпит неудачу, если специальная система правосудия для повстанцев будет блокироваться, сообщает канал TeleSur.

Zocalo.com.mx Повстанцы FARC-EP

Главный переговорщик FARC-EP Иван Маркес заявил, что его организация передала ООН еще 30% вооружений и надеется, что правительство Колумбии, со своей стороны, будет соблюдать соглашение.

«…Если Специальный суд по вопросам мира будет блокироваться теми, кто не хочет гармонии между колумбийцами, то тогда мы почти у ворот сбоя процесса», — заявил Маркес в интервью Caracol Radio.

Главный переговорщик назвал правовые механизмы ключевыми гарантиями консолидации мирного процесса.

По словам Ивана Маркеса еще одна проблема, которую необходимо решить, это правовой статус примерно 3000 повстанцев, прибывших в 26 районов демобилизации.

По его словам, необходимо создать переходное правительство, чтобы обеспечить и поддерживать мирный процесс, преемственность и приверженность осуществлению согласованных пунктов.

Он также добавил, что пока не решено, будет ли FARC-EP выдвигать своего кандидата на президентских выборах, и как она будет принимать участие в выборах в Конгресс.

Напомним, создание Специального суда по вопросам мира, который должен действовать в течение 10 лет после заключения мира, стало одним из главных пунктов мирного соглашения, подписанного 24 ноября 2016 года в Гаване между колумбийским правительством и представителями FARC-EP.

Конгресс Колумбии принял закон об учреждении Специального суда по вопросам мирного урегулирования 28 марта 2017 года. И 24 мая правительство Колумбии представило Конгрессу законопроект, определяющий правила и процедуры для работы Специального суда.

Однако лидеров FARC-EP беспокоят попытки некоторых оппозиционеров в парламенте и Верховного суда Колумбии сорвать учреждения данного правового механизма, в компетенции которого будет право амнистировать участников вооруженного конфликта.