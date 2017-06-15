Москва, 15 июня, 2017, 15:41 — ИА Регнум. «Новости о намерениях США расширить и ужесточить санкции против России сыграли против отечественных активов — но рубль остался относительно стабильным. Его ослабление продолжится по мере того, как будет дешеветь нефть, но даже в таких условиях он смотрится крепче, чем должен бы», — считает Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Для доллара США ближайшей целью сейчас является рубеж на 57,85 рубля, далее 58,25 рубля. Рубль уязвим, и достаточно искры, чтобы разгорелось пламя», — полагает эксперт.

Добавим, 15 июня за доллар США дают 57,61 рубля (+0,3%). Евро торгуется по 64,32 рубля (-0,2%).

Официальные курсы ЦБ РФ на 16 июня составляют 57,44 рубля за американскую валюту и 64,27 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 41 и 33 копейки соответственно.

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