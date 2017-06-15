Москва, 15 июня, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Вторжение арктических воздушных масс на европейскую территорию России привело к погодным аномалиям. В Москве температура воздуха днем 15 июня опустилась до +12 градусов, чего не происходило 138 лет, сообщают «Метеовести».

Цитата из к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Замерз

Столь же прохладная дневная температура была зафиксирована в столице 15 июня 1879 года. Для метеостанции ВНДХ 12 градусов выше нуля — рекордно низкая дневная температура. Предыдущий рекорд относится к 1950 году, тогда столбик термометра показал 12,6 градусов тепла.

Однако, как отмечают синоптики, вскоре на Русской равнине потеплеет. С 16 июня небо прояснится, а уже 18 и 19 июня воздух прогреется до +23…+25 градусов.

Напомним, в пятницу, 16 июня, синоптики обещают москвичам облачную погоду с прояснениями, местами — небольшой дождь. Днем в Москве потеплеет до +17 градусов.

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