Москва, 15 июня, 2017, 15:42 — ИА Регнум. ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзывает в России 496 автомобилей Ford Kuga, причиной отзыва стал дефект нагревателя форсунок омывателя лобового стекла, сообщение о начале отзывной кампании было размещено 15 июня на сайте «Росстандарта».

M 93 Ford Kuga

Как сообщает Ford, уплотнение нагревательного элемента форсунок омывателя может быть некачественным. Результатом проявления данного дефекта может стать попадание влаги на корпус форсунок и как следствие — появление на нем коррозии.

Это в свою очередь может привести к чрезмерному нагреву форсунок, повреждению их корпуса и воспламенению пластиковой решетки, выделению дыма и появлению запаха горения.

Под отзывную кампанию попадают автомобили, произведенные в период с мая по октябрь 2010 года, их VIN-коды опубликованы на сайте Росстандарта. Автовладельцы могут самостоятельно проверить, должен ли их автомобиль пройти ремонт в сервисе. Компания со своей стороны также уведомит клиентов о проведении компании.

ООО «Форд Соллерс Холдинг» сообщает, что на отзываемых автомобилях будет произведена замена форсунок омывателя на модифицированные, все сервисные работы будут производиться для владельцев бесплатно.

Напомним, модель Kuga заняла первое место в рейтинге Ford составленном на основе исследования продаж компании за период с января по апрель 2017 года. За обозначенный период Ford реализовала в России 2860 экземпляров данной модели.