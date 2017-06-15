Санкт-Петербург, 15 июня, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини представил команде свой тренерский штаб. Об этом 15 июня сообщает официальный сайт клуба.

Roger Goraczniak Роберто Манчини

Помогать итальянскому специалисту будут экс-футболист сборной России Игорь Симутенков и бывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук, которые стали ассистентами главного тренера.

Также в качестве ассистентов будут работать итальянцы Фаусто Сальсано и Анджело Грегуччи.

В тренерский штаб также вошли тренеры по физподготовке Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренеры вратарей Михаил Бирюков и Томислав Рогич, а также видеоаналитик Максим Гайдовский.

Кроме того, к работе с командой приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.

Команда познакомилась с составом нового тренерского штаба в домашнем тренировочном центре перед отъездом на сбор в Австрию, где проведет две недели и сыграет серию товарищеских матчей.