Петропавловск-Камчатский, 15 июня, 2017, 15:29 — ИА Регнум. На Камчатке уже реализуются меры по поддержке молодых матерей, родивших первенца. Первые выплаты в рамках регионального материнского капитала этой категории были выплачены еще осенью 2015 года. Кроме того, семьи могут потратить средства местного маткапитала и на покупку автомобиля, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Размер краевого материнского капитала на Камчатке с 1 апреля 2017 года был увеличен. На первого ребёнка размер капитала — 111 тысяч рублей, на третьего — 132 тысячи рублей, на четвертого — 199 тысяч рублей, на пятого — 275 тысяч рублей, на шестого и последующего ребёнка — 331,6 тысяч рублей. В этом году на предоставление краевого материнского капитала в региональном бюджете предусмотрено 64,5 млн рублей.

Данные выплаты предоставляется женщинам, родившим третьего или последующего ребенка, а также состоящим в браке женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, родившим первенца.

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«Средства выплачиваются семьям при достижении ребенком возраста 6 месяцев. Направить их получатели могут на улучшение жилищных условий семьи путем приобретения жилого помещения в собственность либо строительства, ремонт жилья для проживающих в сельской местности, получение образования детьми, не достигшими на дату начала обучения 23 лет, приобретение транспортного средства», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Минсоцразвитии региона.

Краевой материнский капитал предоставляется на Камчатке с 1 января 2011 года. Так, только в 2016 году получателями выплат стали 437 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы по поводу материнского капитала и возможностей его тратить были заданы сегодня, 15 июня на «Прямой линии» с Владимиром Путиным. В частности, президента просили рассмотреть возможность выделять средства материнского капитала на покупку автомобиля, так необходимого многодетным семьям.