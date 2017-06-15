Ижевск, 15 июня, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обещал посетить аварийный деревянный барак в Ижевске. Об этом он заявил, отвечая на вопрос жительницы Ижевска в ходе прямой линии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Несмотря на то, что дом признан аварийным, расселение предполагается только через 12 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Вы видите, в каких условиях мы живем. Летом у нас в квартирах очень сыро, зимой — очень холодно, мы печку топим просто круглосуточно. Но через щели в стенах все равно все выдувает», — сетует жительница столицы Удмуртии Анастасия. Дети постоянно болеют, а в каждой семье по двое-трое детей, отметила она. Жители боятся обрушения потолка.

По ее словам, дом признали аварийным, но поставили в очередь на снос и расселение в 2029 году. «Как нам прожить в таких условиях еще 12 лет», — спрашивает женщина.

«Чушь, конечно», — отреагировал глава государства. Президент подчеркнул, что соответствующие ресурсы из федерального бюджета на расселение аварийного жилья выделяются. «А оно явно аварийное, что там говорить», — добавил Путин, пояснив, что он примерно представляет, что происходит в республике. «Знаю количество денег, выделяемых на решение проблемы расселения аварийного жилья. В целом оно по стране идет, развивается неплохими темпами. Но вот так вот переносить сроки на десятилетия совершенно нелепо и неприемлемо», — считает президент.

«Я к вам заеду, — пообещал Путин. — Я вот планирую быть в Ижевске. Заеду — посмотрю, что там у вас происходит».

Президент с сожалением отметил, что объем аварийного жилищного фонда в России пока велик. «Примерно 2% от всего жилищного фонда страны, примерно 80 млн кв. метров. Это мы в год столько строим. Это проблема острая и большая, но решать ее надо, и мы будем ее решать дальше», — заверил глава государства.

Отметим, в первом полугодии 2017 года Удмуртия получила 64 млн рублей на расселение граждан из аварийного жилья.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте глава Ижевска Юрий Тюрин утверждал, что к 1 сентября региональная программа будет завершена — к этому моменту улучшат жилищные условия 584 семьи. Город приобрел 444 квартиры, 275 из которых семьи уже получили. Еще 95 семей из 15 домов будут расселены за счет средств инвесторов. Осталось приобрести 45 квартир.

Однако признанные аварийными 122 дома на территории города не попали в программу расселения. Глава Ижевска предложил решать этот вопрос на уровне республиканского правительства, разработав региональную программу.