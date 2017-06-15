Ярославль, 15 июня, 2017, 15:27 — ИА Регнум. В Ярославской области вместо действующих двух систем транспортных карт создадут единый электронный проездной билет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Транспортная карта

На сегодняшний день в Ярославской области работают две транспортные системы. По картам новосибирского ЗАО «Золотая корона» (оператором системы является «Яроблтранском») ездит порядка 290 тысяч жителей 11 городов Ярославской области, а суммарная эмиссия этих карт составляет около 400 тысяч штук. Система позволяет обслуживать пассажиров льготных категорий, что является достаточно сложным процессом поскольку на территории региона действует более 50 видов льгот и они различны для разных видов транспорта.

Электронными проездными санкт-петербургского ЗАО «МФ Тариф» (оператор системы «Яргортранс») пользуются около 17−18 тысяч жителей областного центра, а суммарная эмиссия карт — около 30 тысяч штук. Система компании «МФ Тариф» обслуживает лишь узкую категорию льготников и не распространена на водном транспорте.

В правительстве Ярославской области принято решение о внедрении единой системы. Для проработки вопроса создана рабочая группа под руководством вице-премьера Виталия Ткаченко.

«Сейчас рассматривается какая карта станет единой. Это может стать «Золотая корона» или «МФ Тариф», а может выберут третью транспортную систему. Благодаря появлению единой транспортной карты, ярославцы могут пользоваться ей на всей территории области. Рассматривается вопрос о привязке к этой карте других сервисов. Например, оплаты мобильной связи», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM старший юрисконсульт департамента транспорта Ярославской области Алексей Благов.

Идея единой транспортной карты не нова и по сути логична, однако уже сейчас есть несколько вопрос по планам её реализации.

Во-первых, операторы систем связаны финансовыми обязательствами с её разработчиками. В случае прекращения деятельности, по оценкам экспертов, «Яроблтранском» останется должным около 45 млн рублей, а «Яргортранс» — порядка 13 млн.

Директор МУП «Яргортранс» Анатолий Суриков не говорит о возможных финансовых потерях предприятия, но сожалеет о напрасном труде.

«Мы занимались введением санкт-петербургской транспортной карты в 2009 году. Нам поставили задачу ввести ее в 1000-летию города и мы справились за полгода. Конечно, жалко трудов, если выберут в качестве единственной не эту карту. Но, объективно говоря, две транспортные системы на один город — это перебор», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Анатолий Суриков.

Во-вторых, есть опасения, что оговорки чиновников о «третьей транспортной системе» не случайны — в Ярославле побывали представители одной из подмосковных компаний, занимающейся подобным бизнесом. Интерес к Ярославлю естественен, поскольку речь идёт о взимании процентов со платежей за все пассажирские перевозки в области. В настоящий момент их размер варьируется от 7,5% до 12%.

Вспоминая ситуацию с «ЯрОблЕИРЦ» региональные перевозчики опасаются, что им придётся ещё больше платить единому оператору. Однако надо отметить, что на рабочей группе в Правительстве области обсуждается вопрос о снижении в итоге процентной ставки.