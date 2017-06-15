Санкт-Петербург, 15 июня, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Средства для строительства новых мощных ледоколов для развития российской Арктики будут обеспечены, и судостроителям работы хватит. Об этом заявил 15 июня президент России Владимир Путин, отвечая на Прямой линии на вопрос сотрудника Балтийского завода в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Какова дальнейшая судьба Балтийского завода, в свете освоения Арктического шельфа, как будет учитываться опыт Балтзавода в строительстве уникальных судов, спросил у президента один из старейших работников завода Юрий Рыжов.

Как напомнил Владимир Путин, в настоящее время на Балтийском заводе строится новый атомный ледокол «Арктика», всего запланировано строительство четырех атомных ледоколов этого типа. Все они будут обладать мощностью энергетической установки в 60 мегаватт.

«К 2025 году должен появиться еще один ледокол, совершенно другого класса, в два раза более мощный чем те, о которых я сказал — в 120 мегаватт. Если эти колют лёд до трех метров толщиной, то для ледокола «Лидер» это будет вообще без ограничений. Это всё новейшие технологии, и балтийцы их осваивают очень быстро», — сказал Владимир Путин.

Он пообещал, что постройка четерех ледоколов типа «Арктика» и финансирование проекта «Лидер» будет обеспечено.

«Средства у нас предусмотрены, в бюджетах. Есть, конечно, более отдаленные перспективы с «Лидером», пока, может быть, по финансированию не всё понятно, но я уверен, что мы и это сделаем. Таких атомных ледоколов в мире до сих пор нигде нет. А в России есть. Потому что нам нужно осваивать Арктику, там закрепляться, и мы будем это делать, и в этом смысле работы хватит. Уверен, что коллектив Балтийского завода не только сохранится, но и будет развиваться», — заявил Владимир Путин.

Балтийский завод — один из флагманов нашего судостроения, подтвердил Владимир Путин. Жульнические попытки разорить завод — к счастью, в прошлом. Объединенная судостроительная корпорация развивается, и Балтийский завод развивается, отметил президент.

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Атомные ледоколы для российской арктической зоны строит петербургское предприятие «Балтийский завод — Судостроение» по контракту с Росатомфлотом. Головным ледоколом проекта 22 220 станет «Арктика», за ним — «Сибирь» и «Урал». Три этих ледокола станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.

Ледокол «Арктика» спустили на воду в июне 2016 года. Достройка атомохода продолжается уже на воде. В сентябре того же года на ледокол установили атомный реактор. Ледокол проекта 22 220 оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна.

Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.