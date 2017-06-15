Иркутск, 15 июня, 2017, 15:21 — ИА Регнум. На острый вопрос жителя острова Ольхон о жёстких ограничениях в природоохранной зоне, заданный в рамках прямой линии с президентов РФ Владимиром Путиным, отреагировали власти Иркутской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В частности, как передает корреспондент ИА REGNUM, на жалобу об ужасной дороге от парома до Хужира ответила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина. По ее словам, в октябре 2016 года были ликвидированы последние 13 км гравийного разрыва на объекте «Реконструкция автомобильной дороги Баяндай — Еланцы — Хужир». На это направили почти 430 млн рублей, в том числе 150 млн рублей из федерального бюджета, 280 млн рублей — из областного.

«Сам остров Ольхон находится на территории Байкальской природной центральной экологической зоны и входит в состав Прибайкальского национального парка. Согласно законодательству, дорожное строительство запрещено. Для обеспечения безопасного проезда на автомобильной дороге в рамках содержания области проводятся работы по очистке и восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги», — приводит слова Свиркиной пресс-служба правительства Приангарья.

По мнению министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, необходимо вносить изменения в федеральное законодательство.

«Остров — это центральная экологическая зона, там запрещена разработка карьеров, это не дает возможности структурировать и строить дороги. Если будет поправка с разрешением вести работы для государственных и муниципальных нужд, это даст возможность изменить ситуацию. Пока в Иркутской области есть прецедент — при строительстве дороги на МРС на должностных лиц местной администрации возбуждали дела из-за нарушений действующего законодательства. Поселок Хужир как раз находится в границах нацпарка. Там есть определенные ограничения, даже на пастьбу скота. Ограничено строительство. И эти ограничения исходят из федеральных законов, а не региональных», — сказал Крючков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 15 июня, в рамках традиционной прямой линии с Владимиром Путиным главе государства задал вопрос житель острова Ольхон на Байкале (Иркутская область).

«Дорога от парома у нас отвратительная, считайте, ее нет. Машины с нее съезжают, это убивает растительность вокруг дороги. Начальство наше прилетает только на вертолетах, они дорогу не видят. Проблемы и с водой, в чайнике накипь в два пальца. У нас на острове сделали заказник, обещали нам золотые горы, что права наши ущемлять не будут. В результате в лес нельзя, скотину нельзя — вплоть до арестов доходит», — рассказал мужчина.

В ответ Владимир Путин отметил, что природоохранная зона должна соответствовать не только экологическим потребностям Байкала, но и нуждам людей, которые там живут.

«Природоохранная зона должна соответствовать не только статусу и значению Байкала, она должна соответствовать потребностям людей, которые там уже живут. И качество воды должно быть обеспечено, и дороги должны быть сделаны. Нужно сбалансированно заниматься этим вопросом, чтобы не перестарались. В том числе — в сотрудничестве с международными организациями, потому что есть международные обязательства. Я записал, мы обязательно займемся проблемой вместе с экологическими организациями», — сказал Путин.