Симферополь, 15 июня, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Строительство Керченского моста ведется по графику и даже с опережением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Прямой линии 15 июня, отвечая на вопрос жителя Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Керченский мост строится по графику и даже с опережением, — подчеркнул Владимир Путин. — На данный момент нет сомнений, что все будет реализовано в срок и с должным качеством. Стоимость — 200 с лишним миллиардов».

Отдельной и крайне важной темой остается, отметил глава государства, вопрос строительства подъездных дорог — не только со стороны Керчи, но и со стороны Тамани

«Нет сомнения, что все планы будут реализованы в срок», — сказал Путин.

Строительство Керченского моста стартовало в 2016 году. 19-километровый Керченский мост, который соединит побережье Крыма и Краснодарский край, будет самым длинным в России. Движение автотранспорта в Крым по мосту начнется в конце 2018 года, а движение поездов — в 2019 году. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей. В мае стартовало строительство трассы «Таврида» протяженностью более 260 км, которая соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы в двухполосном исполнении планируется завершить к концу 2018 года, второй, предполагающий расширение до четырех полос, — к концу 2020 года. Предельная стоимость трассы составляет 138,9 миллиарда рублей.