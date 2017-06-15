Нягань, Югра, 15 июня, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обещает ускорить расселение вагон-городков и бараков. Об этом он заявил в ходе Прямой линии, отвечая на вопрос жительницы Нягани (Югра), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

С 1979 года в городе стоят строительные вагончики, которые теперь стали «жилыми домами». При этом морозы в регионе достигают 50 градусов. Жительница балочного городка Энжи Барсукова продемонстрировала главе государства свой домишко — без канализации, с коричневатой водопроводной водой и без отопления. Люди живут в таких условиях со времен освоения Севера в 70-х годах прошлого века. Няганцы просят ускорить региональную программу расселения балочного жилья, действующую в Югре.

«Жители нашего «вагонгородка» вешают на двери одеяла, вешают что найдут, чтобы сохранить тепло», — жалуется она.

«В государственной программе «Жилище» деньги на эти цели предусмотрены. В том числе и на 2017 год. Но необходимо знать объем этой беды. Когда в 2010 году я был председателем правительства, то была принята программа по расселению аварийных домов в районе освоения БАМа. Рассчитали на девять тысяч переселенцев, но откуда-то взялись еще 10 тысяч. Необходимо, чтобы руководство округов дало четкие, конкретные цифры этой беды. Деньги ведь нужно под что-то конкретное рассчитывать», — отметил президент России.

Президент обещает ускорить расселение таких городков, но нужны точные цифры: сколько людей нуждаются в такой помощи. «Повторяю ещё раз: деньги на это выделены», — заключил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 июня, проходит «Прямая линия» президента России Владимира Путина. Она уже пятнадцатая по счёту. Как и в ходе предыдущих, глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан России.