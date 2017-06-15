Москва, 15 июня, 2017, 15:17 — ИА Регнум.

«Операция в Сирийской Арабской Республике принесла огромную пользу для нашего оборонно-промышленного комплекса. Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях и внести необходимые коррективы в качество этих новейших систем вооружения», — об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, 15 июня, в ходе «Прямой линии» с главой российского государства, отвечая на вопрос из Волгограда.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Более того представители предприятий напрямую выезжают на место применения этого оружия, вносят коррективы — это не просто доводка, а серьезная работа», — добавил президент.

Офицер запаса, отец одного из новобранцев Вооруженных Сил РФ из Сергиева-Посада Московской области, который сегодня на главной высоте России — Мамаевом Кургане принимает присягу, поинтересовался у Владимира Путина, какие уроки извлекли наши вооруженные силы из нахождения в Сирийской Арабской Республике, и какие перспективы ожидают нас там?

Глава государства отметил, что составляющих тут несколько. Что касается самих Вооруженных сил РФ, то опыт использования российских войск в боевых условиях, да ещё и с применением новейшего оружия Путин назвал «бесценным».

"Вооруженные силы приобрели другое качество. Некоторые подразделения созданы впервые совсем недавно и очень эффективно используются», — добавил глава российского государства.

Что касается перспектив, то Россия намерена наладить в Сирии мирный политический процесс урегулирования между всеми сторонами конфликта.

«Наша задача — поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой Сирийской Арабской республики и выйти в расположения тех пунктов базирования, которые там нами созданы, предоставив возможность самим сирийским войскам эффективно функционировать и добиваться необходимых результатов», — подчеркнул Владимир Путин.