Москва, 15 июня, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, позволяющий дистанционно общаться с врачом и ставить диагнозы, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Авторы законопроекта предлагают разрешить оказывать медицинские консультации с помощью дистанционного общенния как пациента с врачом, так и врачей между собой. Правила проведения таких консультаций будет утверждать уполномоченный орган власти.

Для организации процесса предлагается создать Единую государственную систему в сфере здравоохранения. Такая система обеспечит взаимодействие всех медицинских организаций, а также позволит собрать в одном месте электронные медицинские карты пациентов и выделять лиц, больных отдельными заболеваниями.

По итогам электронного общения с врачами, можно будет получать справки, медицинские заключения, а также рецепты на лекарства. Между тем, полной заменой обычной медицине такое нововведение не станет.

При этом, как заявил глава профильного комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»), дистанционные консультации не снимают ответственности с врачей за недобросовестное выполнение своей работы.

«Это совершенно не убирает такого понятия как ответственность лечащего врача, который и сейчас принимает решения, исходя из мнений консультантов, но именно он несет ответственность за качество лечебно-диагностического процесса», — отметил Морозов.

Кроме того, по его словам, наиболее важными вопросами в теме телемедицины сегодня становится сохранение личных данных пациента.

«На парламентских слушаниях мы сразу обозначили нашу позицию: в приоритете — права гражданина на врачебную тайну, на охрану персональных данных», — отметил Морозов.