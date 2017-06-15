Киев, 15 июня, 2017, 15:25 — ИА Регнум. 12% ВВП Украины — это агросектор, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 15 июня УНН.

Ефим Чепцов. Выезд на работу. 1947

По его словам, каждый шестой работающий житель Украины задействован в аграрном секторе, поскольку он формирует 12% внутреннего валового продукта страны. Более того, еще 5−6% ВВП формирует переработка аграрной продукции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года Украина исчерпала годовые квоты на беспошлинный ввоз ряда аграрной продукции в страны Евросоюза. Теперь пошлинами вновь будет облагаться следующий украинский экспорт: мед, сахар, крупа, мука, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, кукуруза.

Напомним, по данным Всемирного банка, который опубликовал динамику изменения ВВП 188 стран мира с 1990 по 2015 года, Украина оказалась на последнем месте — за 25 лет ВВП страны с учетом инфляции упал на 87%.

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