Хабаровск, 15 июня, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Читайте также: Мост на Сахалин: от царской дамбы и сталинского тоннеля до петиции Путину

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Тема строительства моста с Сахалина на материк поднимается еще с царских времен. В ходе общения Владимира Путина с гражданами России в прямом эфире этот вопрос неожиданно подняли жители Хабаровского края. Будет или не будет построен мост?

«Решения нет. Но мы думаем об этом. Такие идеи были давно. В 30-е, 50-е годы. Еще при Иосифе Виссарионовиче думали, как соединить Сахалин с материком. Планы даже на эту тему строили, но эти планы так и не были реализованы. Сейчас мы занимаемся реанимированием этих планов и думаем над этой проблемой. Конечно, было бы полезно для восстановления территориальной целостности страны за счёт Сахалина в том числе. Можно было бы в этом случае организовать движение товаров из Азии через нас в Европу, и таким образом повысить значение транссибирской магистрали. Но мост построить недостаточно. В этом случае нужно было бы расширять и Транссиб, хотя он и так нуждается в расширении. Привлекать нужно, конечно, и заинтересованные государства, а такие в принципе есть, их привлекать к финансированию. Стоимость, по предварительным оценкам, должна быть ниже, чем крымскиого моста, — около 280 млрд. Кстати, была идея строить не мост, а тоннель. Мы над этим тоже думаем», — ответил Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, у проектов «стационарного» соединения Сахалина с материком есть много противников. В частности, специалисты утверждают, что начавшаяся реконструкция паромной переправы Ванино — Холмск и строительство 10 паромов (столько их было раньше) в полной мере решат проблему.

Но сторонники моста или тоннеля имеют свои аргументы: в середине 70-х годов ХХ века построили паромную переправу, 10 паромов, и все было хорошо. Но прошло менее полувека, и паромный флот состарился, паромов не хватает, а жители Сахалина мучаются, неделями оставаясь на морвокзале СПВ Ванино. А стационарный переход, мостовой или тоннельный, решат проблему раз и навсегда.