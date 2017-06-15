Санкт-Петербург, 15 июня, 2017, 15:26 — ИА Регнум. В матчах Кубка конфедераций команды смогут в дополнительное время сделать четвёртую замену. Об этом 15 июня на пресс-конференции рассказал директор ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Мы будем тестировать возможность проведения четвёртой замены в дополнительное время. Кубок конфедераций — хорошая возможность для экспериментов», — сказал ван Бастен.

Отметим, что это первый прецедент подобного рода в официальных матчах. В футболе традиционно разрешены только три замены по ходу игры. Исключение составляют товарищеские встречи.

Ранее на пресс-конференции глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка заявил, что на матчах Кубка Конфедераций, помимо арбитров в поле, будут работать видеосудьи.

Напомним, пресс-конференция на тему правил игры и системы видеопомощи арбитрам прошла в Санкт-Петербурге 15 июня в преддверии начала Кубка конфедераций.

Матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.