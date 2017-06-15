Казань, 15 июня, 2017, 15:50 — ИА Регнум.

Семейный кодекс Татарии будет приведён в соответствие с федеральным законодательством. В него внесут запрет на использование в имени детей цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов, а также бранных слов, указаний на ранги, должности и титулы. 17 июня по законопроекту закончится антикоррупционная экспертиза. После этого его рассмотрят на заседании профильного комитета Госсовета РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При этом в республиканском Семейном кодексе сохранят возможность добавления к именам новорождённых слов с учётом национальных традиций. Для мальчиков это слово «улы», а для девочек — «кызы».

По статистическим данным Управления записи актов гражданского состояния Кабинета министров РТ, за 5 месяца 2017 года в регионе зарегистрировано 19 494 новорожденных. Из них 51,2% — это мальчики. За этот период также родилось 219 пар двойняшек и шесть пар тройняшек.

Самыми популярными именами для мальчиков в республике в этот период были Амир, Тимур, Карим, Артём, Матвей, Кирилл, Егор, Данил, Александр, Артур. Девочек предпочитали называть Ясминой, Софией, Аминой, Ралиной, Викторией, Миланой, Ариной, Алисой, Азалией и Анастасией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в России начинает действовать запрет на странные имена для детей.