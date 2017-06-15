Вашингтон, 15 июня, 2017, 15:24 — ИА Регнум. В сети выложен ролик, в котором собраны все смерти сериала «Игры престолов» с первого по шестой сезоны, видео опубликовал 14 июня портал DigitalSpy.

Логотип Игра Престолов

Как пишет издание, если кто-то до сих пор находится под впечатлением от смерти Неда Старка, то данное видео должно усугубить ситуацию, так как согласно подсчетам, в общей сложности во всех вышедших сериях было показано 150 тыс. 966 смертей.

В ролик вошли не только сцены со смертью людских персонажей, туда также попали концы жизни различных животных, птиц и даже насекомых, вроде ядовитой мантикоры, которая должна была убить Дейенерис Таргариен. Общая продолжительность видео составила более 20 минут.

DigitalSpy отмечает, что скорее всего, когда седьмой сезон сериала выйдет полностью, данное видео получит продолжение, которое будет весьма длительным.

Напомним, ранее продюсер сериала Дэвид Бениофф сообщил, что седьмой сезон «Игры престолов» может побить рекорд по количеству сожженных на экране людей. Согласно его заявлению, при съемках только одной батальной сцены в огне оказалось больше каскадеров, чем во всех подобных инсценировках.

Первый эпизод седьмого сезона сериала будет показан в США телеканалом HBO 16 июля 2017 года, а в Великобритании он выйдет 17 июля на телеканале Sky Atlantic.