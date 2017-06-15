Страсбург, Франция, 15 июня, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен лишена депутатской неприкосновенности в соответствии с решением Европарламента. Резолюция опубликована 15 июня на сайте ЕП.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Европарламент лишил Ле Пен депутатского иммунитета по запросу французских правоохранительных органов. Ранее парижская прокуратура начала расследование в отношении Ле Пен, сотрудников которой заподозрили в фиктивном трудоустройстве в ЕП ее помощниками.

Как отмечено в резолюции ЕП, председателю органа необходимо уведомить о решении компетентный орган во Франции и саму Ле Пен. Решение было принято в ходе пленарного заседания в Страсбурге большинством голосов.

14 июня Европарламент лишил депутатской неприкосновенности отца Марин Ле Пен, основателя партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена. Такое решение было принято на фоне «подстрекательств со стороны Ле Пена к дискриминации, ненависти и насилию на расовой почве». Политик лишается парламентского иммунитета в Европарламенте в четвертый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом туре парламентских выборов во Франции, состоявшемся 11 июня, партия Марин Ле Пен «Национальный фронт» набрала 13,20% голосов, пропустив вперед партию президента страны Эммануэля Макрона «Республика, Вперед!» (28,21%) и правоцентристских «Республиканцев» (15,77%).