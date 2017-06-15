Европарламент отнял у Марин Ле Пен депутатский иммунитет
Страсбург, Франция, 15 июня, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен лишена депутатской неприкосновенности в соответствии с решением Европарламента. Резолюция опубликована 15 июня на сайте ЕП.
Европарламент лишил Ле Пен депутатского иммунитета по запросу французских правоохранительных органов. Ранее парижская прокуратура начала расследование в отношении Ле Пен, сотрудников которой заподозрили в фиктивном трудоустройстве в ЕП ее помощниками.
Как отмечено в резолюции ЕП, председателю органа необходимо уведомить о решении компетентный орган во Франции и саму Ле Пен. Решение было принято в ходе пленарного заседания в Страсбурге большинством голосов.
14 июня Европарламент лишил депутатской неприкосновенности отца Марин Ле Пен, основателя партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена. Такое решение было принято на фоне «подстрекательств со стороны Ле Пена к дискриминации, ненависти и насилию на расовой почве». Политик лишается парламентского иммунитета в Европарламенте в четвертый раз.
Как сообщало ИА REGNUM, в первом туре парламентских выборов во Франции, состоявшемся 11 июня, партия Марин Ле Пен «Национальный фронт» набрала 13,20% голосов, пропустив вперед партию президента страны Эммануэля Макрона «Республика, Вперед!» (28,21%) и правоцентристских «Республиканцев» (15,77%).