«Прямая линия»: жалобы водителя из Северной Осетии Путину не подтвердились
Владикавказ, 15 июня, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Факты о невыплате зарплаты на предприятии АО «Автоколонна 1210» в Северной Осетии, изложенные в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину жителем республики, не подтвердились. Информация была проверена прокуратурой Промышленного района города Владикавказа, сообщили ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе надзорного ведомства.
«В ходе проверки, доводы, изложенные заявителем, не нашли своего подтверждения. Установлено, что согласно штатному расписанию численность работников автопредприятия составляет 196 человек (в том числе водители, слесари и инженерно-технические работники). По состоянию на 13 июня 2017 года задолженность по выплате заработной платы на предприятии отсутствует», — опровергает прокуратура информацию о том, что работникам автоколонны уже в течение трех лет не выплачивается заработная плата.
Кроме того, как выяснила прокуратура, сам водитель, обратившийся к Путину, в декабре 2016 года заключил договор аренды с генеральным директором АО «АК-1210». Согласно договору ему был во временное пользование предоставлен автобус марки «HYUNDAI COUNTY», на котором он должен был перевозить пассажиров по маршруту Владикавказ — Ставд-Дорт.
Водитель был обязан сдавать плановую выручку в кассу предприятия при сдаче путевого листа, сумма которой была определена в договоре. Себе же водитель ежедневно оставлял сверхвыручку. В таких же договорных отношениях с предприятием на аренду автотранспорта находятся еще 76 водителей.
Прокуратура между тем нашла ряд нарушений в ходе проверки автоколонны, в том числе отсутствие на предприятии фиксированных дней выплаты зарплаты, допущение выплаты зарплаты один раз в месяц, а не два, как положено по законодательству, осуществление оплаты за сверхурочную работу ненадлежащим образом.
По данным нарушениям прокурор Промышленного района внес представление об устранении нарушений трудового законодательства в адрес генерального директора АО «АК-1210», которое находится на рассмотрении.
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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос жителя Северной Осетии, адресованный на «Прямую линию» Владимиру Путину, был показан в качестве анонса к телеэфиру 11 июня 2017 года в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Водитель «Владикавказского автотранспортного предприятия 1210» заявил, что работники предприятия «уже три года не получали ни копейки», и просил помощи в разрешении ситуации. Прокуратура региона в оперативном порядке объявила об организации доследственной проверки изложенных в жалобе фактов.