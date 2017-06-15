Владикавказ, 15 июня, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Факты о невыплате зарплаты на предприятии АО «Автоколонна 1210» в Северной Осетии, изложенные в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину жителем республики, не подтвердились. Информация была проверена прокуратурой Промышленного района города Владикавказа, сообщили ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В ходе проверки, доводы, изложенные заявителем, не нашли своего подтверждения. Установлено, что согласно штатному расписанию численность работников автопредприятия составляет 196 человек (в том числе водители, слесари и инженерно-технические работники). По состоянию на 13 июня 2017 года задолженность по выплате заработной платы на предприятии отсутствует», — опровергает прокуратура информацию о том, что работникам автоколонны уже в течение трех лет не выплачивается заработная плата.

Кроме того, как выяснила прокуратура, сам водитель, обратившийся к Путину, в декабре 2016 года заключил договор аренды с генеральным директором АО «АК-1210». Согласно договору ему был во временное пользование предоставлен автобус марки «HYUNDAI COUNTY», на котором он должен был перевозить пассажиров по маршруту Владикавказ — Ставд-Дорт.

Водитель был обязан сдавать плановую выручку в кассу предприятия при сдаче путевого листа, сумма которой была определена в договоре. Себе же водитель ежедневно оставлял сверхвыручку. В таких же договорных отношениях с предприятием на аренду автотранспорта находятся еще 76 водителей.

Прокуратура между тем нашла ряд нарушений в ходе проверки автоколонны, в том числе отсутствие на предприятии фиксированных дней выплаты зарплаты, допущение выплаты зарплаты один раз в месяц, а не два, как положено по законодательству, осуществление оплаты за сверхурочную работу ненадлежащим образом.

По данным нарушениям прокурор Промышленного района внес представление об устранении нарушений трудового законодательства в адрес генерального директора АО «АК-1210», которое находится на рассмотрении.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос жителя Северной Осетии, адресованный на «Прямую линию» Владимиру Путину, был показан в качестве анонса к телеэфиру 11 июня 2017 года в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Водитель «Владикавказского автотранспортного предприятия 1210» заявил, что работники предприятия «уже три года не получали ни копейки», и просил помощи в разрешении ситуации. Прокуратура региона в оперативном порядке объявила об организации доследственной проверки изложенных в жалобе фактов.