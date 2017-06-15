Челябинск, 15 июня, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Спешить с повышением пенсионного возраста не следует. Об этом в ходе «Прямой линии» заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«У нас активно обсуждается повышение пенсионного возраста. Некоторые эксперты ссылаются на опыт других стран… Я считаю, что к этому надо относиться очень аккуратно… Принимать такие решения нужно взвешеннно, без суеты и спешки», — заявил Владимир Путин.

Он также отметил, что решения о повышении пенсионного возраста, вопреки разным слухам, не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит 15-я прямая линия с Владимиром Путиным. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что большинство вопросов Владимиру Путину — это те вопросы, которые должны решать местные власти, а характер самых популярных носит социальную направленность.