Гавана, 15 июня, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Национальное бюро статистики и информации Кубы 14 июня заявило, что количество визитов американцев на остров в качестве гостей в 2017 году увеличилось на 145% по сравнению с 2016 годом, сообщает канал TeleSur.

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Уже к маю 2017 года Кубу посетили 284 565 человек, что почти равняется количеству посетителей, прибывших за весь 2016 год, когда было зарегистрировано 284 937 гостей острова.

Прибывающие посетители принадлежат к одной 12 категорий граждан, которым законы США позволяют поездки на Кубу, что было введено предыдущей администрацией демократа Барака Обамы.

Эти категории включают в себя семейные посещения, командировки членов правительства США по связям с общественностью, иностранными правительствами и некоторыми межправительственными организацими; визиты по журналистским заданиям; научно-исследовательские и профессиональные встречи; прибытия с целью образовательной деятельности; религиозной деятельности; публичные выступления в клиниках, на семинарах, спортивных соревнованиях и выставках; посещения с целью поддержки кубинского народа; гуманитарных проектов; связанных с деятельностью частных фондов и научно-исследовательских или учебных заведений; посещения, связанные с передачей информации или информационных материалов; и с некоторыми разрешенными экспортными товарными операциями.

Напомним, с 16 января 2015 года администрация президента Барака Обамы приняла ряд мер для сближения с Кубой и начала продвигать различные политические соглашения с правительством Кубы, чтобы начать процесс нормализации двусторонних отношений.

Однако нынешний президент США Дональд Трамп пригрозил отменить распоряжения Обамы в отношении Кубы при условии, если кубинское правительство не «восстановит свободу на острове и не предложит более выгодную сделку».