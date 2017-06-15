Петропавловск-Камчатский, 15 июня, 2017, 14:57 — ИА Регнум. В Камчатском крае обеспеченность лекарствами льготной категории составляет практически 100%. Наряду с Камчаткой такие показатели только у двух регионов России — Якутии и Чукотки, заявили корреспонденту ИА REGNUM M в минздраве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Расходы

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В ведомстве отметили, что за 2016 год льготными лекарственными препаратами в крае было обеспечено 48 тысяч человек, из них 38 тысяч являются региональными льготниками. На эти цели направлено более 730 млн руб. Расходы на 1 льготника составили 15,2 тыс. руб., что в 1,6 раза больше федерального норматива (9,4 тыс. руб.). На обеспечение больных с онкологическими заболеваниями было направлено 216,1 млн рублей, а на больных с сахарным диабетом — 144,4 млн рублей.

Однако, как ранее говорили депутаты местного парламента, из федерального бюджета регионам на лекарственное обеспечение федеральных льготников средства выделяются исходя из единого ежемесячного норматива. То есть, это одинаковая сумма, где бы гражданин ни проживал — в Москве или на Камчатке. Однако, в связи с отдаленностью территории и большими транспортными расходами цены на лекарственные препараты в Камчатском крае на 15 — 20% выше, чем в центральных регионах. Поэтому количество лекарственных препаратов, которое можно закупить за счет средств федерального бюджета, на Камчатке значительно меньше, чем в центральных регионах.

В настоящее время в Камчатском крае насчитывается 11 512 федеральных льготников. На их лекарственное обеспечение в 2016 году из федерального бюджета поступило 137,5 млн рублей.

«Если ввести дифференцированный норматив финансовых затрат с учетом отдаленности и транспортных расходов, то обеспечение северных льготников лекарствами возрастет и они окажутся в равных условиях с жителями центральной России», — уверены депутаты.

Ранее в ходе заседания круглого стола комитета Госдумы ФС РФ по охране здоровья депутаты от Камчатки выступили с инициативой, чтобы при расчете государственного финансирования льготного обеспечения лекарствами учитывать отдаленность и транспортную доступность.

Напомним, во время «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным», инвалид из города Орел пожаловалась главе государства на то, что она не может добиться от местных властей получения необходимых лекарств.