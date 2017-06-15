Москва, 15 июня, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Американские интересы есть в любой точке земного шара. Об этом в ходе «Прямой линии с президентом РФ» заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос Алексея Пикулова из Волгоградской области об обострении конфликтов в США, в частности, между президентом США Дональдом Трампом и экс-директором ФБР Джеймсом Коми, за которым весь мир смотрит с придыханием как за захватывающим сериалом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин отметил, что подробно не знаком с показаниями Джеймса Коми, но в целом в курсе ситуации.

«Первое, на что я обратил внимание — он сказал, что считает, что вмешательство России в выборный процесс было, никаких доказательств он при этом не приводит опять. Влияние на наши умы было. А постоянная американская пропаганда, подпитка НКО, причем выделяются деньги на это. Это что? Не попытка влиять на наши умы», — говорит президент.

«Глобус крутаните и ткните пальцем в любое место, там американские интересы. И там точно их вмешательство. Я знаю об этом по разговорам со всеми главами других государств. Просто не хотят ссориться, никто об этом прямо не говорит. Но все об этом знают. У нас есть свое мнение, и мы его открыто высказываем», — добавил глава государства.

По словам Путина, уже хорошо то, что Коми признал, что у него нет данных, что «мы вмешивались в подсчёт голосов».

По поводу заявления Коми о записанном разговоре с президентом, а потом через его друга передал его в СМИ, Владимир Путин отметил: «Очень странно, когда руководитель спецслужбы записывает разговор своего главнокомандующего и передает в СМИ. А чем он тогда отличается от господина Сноудена?»

При этом в случае каких-либо преследований, которым бывший глава ФБР может быть подвергнут за это, Коми может рассчитывать на Россию.

«Мы и ему готовы предоставить политическое убежище в России. Он должен об этом знать», — заключил президент РФ.