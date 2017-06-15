Вашингтон, 15 июня, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Ученые из США обнаружили, что на протяжении прошлогоднего лета в Антарктике таяли огромные участки ледников. Статья об этом 15 июня опубликована в журнале Nature Communications.

Michaelmode Ледник

Ученые наблюдали за состоянием ледников на западе Антарктиды в декабре 2015 — январе 2016 года, когда в южном полушарии Земли наступает лето. Они выяснили, что ледники таяли не только внизу, благодаря теплым течениям, омывающим подводную часть ледников Антарктики, но и на поверхности.

Наблюдения проводились с помощью специальных мобильных метеостанций, установленных по всей площади ледника Росса. Им удалось установить, что ледники площадью в примерно 770 тысяч квадратных километров начали таять не только у подошвы ледового покрова, но и на границе между воздухом и льдами.

Причиной этого явления, по мнению ученых, стало усиление феномена Эль-Ниньо, климатического явления, связанного с характером движения течений в Тихом океане. Активизация этого феномена приводит к увеличению температур в умеренных и приполярных широтах. Теплый воздух переносится из экваториальных регионов в приполярные области.

Как считают ученые, если антарктические ледники полностью растают, то уровень моря может значительно вырасти и достичь значений, характерных для последнего межледникового периода.