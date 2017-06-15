Ставрополь, 15 июня, 2017, 14:58 — ИА Регнум. После вопроса президента РФ Владимира Путина губернатору Ставропольского края об использовании федеральных средств, выделенных для пострадавших от паводка, блогеры и местные СМИ поторопились отправить губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в отставку.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так, сайт «Звезды» со ссылкой на источника сообщает, что Владимир Владимиров подал заявление об отставке с формулировкой «по семейным обстоятельствам».

В пресс-службе губернатора эти сведения ИА REGNUM опровергают. Ни о какой отставке речи не идет. Губернатор уже выехал в село Краснокумское для того, чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации.

В пресс-службе губернатора подчеркнули, что выплаты компенсаций пострадавшим идут полным ходом. Их получили уже около 12 тыс. человек.

Глава края настаивает на том, что компенсации должны получить абсолютно все пострадавшие.

Напомним, президент России Владимир Путин во время «Прямой линии с президентом» поручил Генеральной прокуратуре РФ проверить использование федеральных средств, выделенных для помощи пострадавшим от майского паводка.

Жительница села Краснокумское Валентина Саковская пожаловалась президенту, что жители села не могут получить компенсации. За оценку ущерба с населения требуют уплаты 6 тыс. рублей в архитектурное ведомство и 1,8 тыс. рублей в МФЦ.

«Федерация свои деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. Я хотел задать вопрос своему тезке, губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу, где деньги?» — обратился к главе Ставрополья Владимир Путин.

Президент пообещал уплаты 10 тыс. рублей на поддержку, 50 тыс. за частичную утрату имущества, 100 тыс. рублей — за полную утрату имущества.