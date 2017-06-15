Челябинск, 15 июня, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Малый бизнес в стране успешно развивается. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос жителя Челябинска, одного из победителей чемпионата WorldSkills Аркадия Бодрягина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Малый и средний бизнес развивается, причём в высокотехнологичных сферах», — заявил Владимир Путин.

При этом он отметил и роль крупных компаний в развитии малого и среднего бизнеса. «Наши крупные компании должны развивать рядом с собой целую сеть малых и средних предприятий», — считает Владимир Путин.

Напомним, Прямая линия России проходит сегодня, 15 июня. Она уже 15-я по счёту.