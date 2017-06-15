К концу года ДНР полностью обеспечит себя мясом птицы
Донецк, 15 июня, 2017, 14:56 — ИА Регнум.
С начала нынешнего года Зугрэсский племптицерепродуктор продал товарным фабрикам ДНР и ЛНР 700 тысяч голов суточных цыплят на доращивание. Об этом рассказал 15 июня журналистам местного телеканала Юнион директор предприятия Александр Харченко.
«Молодняком птицы мы сегодня полностью обеспечиваем товарные птицефабрики ДНР — Амросиевскую и Пролетарскую. Среди наших потребителей также «Авис» ЛНР. С начала года мы уже отправили в их адрес 600 тысяч голов суточных цыплят лучшей породы «Хайсекс коричневый», — рассказал Харченко.
Еще 100 тысяч суточных цыплят финального гибрида было продано населению и фермерам.
Среди крупных клиентов репродуктора — Амвросиевская, Новоазовская и Пролетарская птицефабрики. Сейчас фабрика ведет и большую благотворительную работу: ее продукцию безвозмездно получают зугрэсская школа-интернат, детский социальный центр в Харцызске и многодетные семьи.
На данный момент загрузка Зугрэсского племптицерепродуктора позволяет в течение года получать до шести миллионов суточных курочек финального гибрида и 100 тысяч яиц ежесуточно. По мнению руководства, это открывает возможности для наращивания мощностей также всех товарных птицефабрик и фермерских хозяйств, что в перспективе полностью закроет потребности населения.
По словам Харченко, сегодня мощности предприятия загружены на 100 процентов. К концу года Донбасс будет полностью обеспечен продукцией птицеводческой отрасли.