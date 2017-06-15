Донецк, 15 июня, 2017, 14:56 — ИА Регнум.

С начала нынешнего года Зугрэсский племптицерепродуктор продал товарным фабрикам ДНР и ЛНР 700 тысяч голов суточных цыплят на доращивание. Об этом рассказал 15 июня журналистам местного телеканала Юнион директор предприятия Александр Харченко.

Peter Griffin Мясо птицы

«Молодняком птицы мы сегодня полностью обеспечиваем товарные птицефабрики ДНР — Амросиевскую и Пролетарскую. Среди наших потребителей также «Авис» ЛНР. С начала года мы уже отправили в их адрес 600 тысяч голов суточных цыплят лучшей породы «Хайсекс коричневый», — рассказал Харченко.

Еще 100 тысяч суточных цыплят финального гибрида было продано населению и фермерам.

Среди крупных клиентов репродуктора — Амвросиевская, Новоазовская и Пролетарская птицефабрики. Сейчас фабрика ведет и большую благотворительную работу: ее продукцию безвозмездно получают зугрэсская школа-интернат, детский социальный центр в Харцызске и многодетные семьи.

На данный момент загрузка Зугрэсского племптицерепродуктора позволяет в течение года получать до шести миллионов суточных курочек финального гибрида и 100 тысяч яиц ежесуточно. По мнению руководства, это открывает возможности для наращивания мощностей также всех товарных птицефабрик и фермерских хозяйств, что в перспективе полностью закроет потребности населения.

По словам Харченко, сегодня мощности предприятия загружены на 100 процентов. К концу года Донбасс будет полностью обеспечен продукцией птицеводческой отрасли.