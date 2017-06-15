Луганск, 15 июня, 2017, 15:09 — ИА Регнум.

Жители Луганской области, которые проживают на подконтрольной Украине территории, постоянно сообщают на горячую линию МВД ЛНР о преступлениях бойцов батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ru.wikipedia.org Украинские боевики

По состоянию на 14 июня, в Министерстве внутренних дел зафиксировано 98 преступлений. Об этом 15 июня сообщили средствам массовой информации в Центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.

Статистика следующая. Более половины жалоб пришли от жителей Старобельского района, особенно села Половинкино. Они сообщают, что военные избивают жителей, угрожают оружием и физической расправой, забирают ценности, бытовую технику и мебель. Грабежи и разбои последнее время тут достигли огромных масштабов.

Как отмечают в МВД ЛНР, награбленное боевики переправляют домой с помощью курьерских фирм, а также на отнятых автомобилях. Часть добычи хранится по месту дислокации нацбата там же в селе Половинкино, по адресу: улица Мира, дом 1.

Местные жители пробовали обращаться в украинскую полицию, но это результатов не принесло, потому что военные совершают преступления в масках-балаклавах или с закрытыми шейными платками лицами.

Все факты были внесены в книгу учёта происшествий и преступлений МВД ЛНР. Идут проверки, материалы которых по мере накопления приобщаются к единому уголовному делу о преступлениях украинских карателей на территории ЛНР. Руководство ЛНР уверено, что преступники не уйдут от ответа.