Рим, 15 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум. «Черной пятницей» называли итальянцы день 16 июня из-за всеобщей национальной забастовки транспорта, которая начнется в 21:00 в четверг, 15 июня, и продлится 24 часа. Забастовка организована независимыми и государственными профсоюзами с целью «защиты права на забастовку и против приватизации и либерализации сектора», и коснется всех видов транспорта: железнодорожного, воздушного и городского. К общенациональной забастовке добавляются дополнительные протесты на местном уровне.

Moldovanews.md Массовые забастовки работников общественного транспорта

Железнодорожная компания Trenitalia, NTV, Trenord и другие железнодорожные компании областей (исключая Пьемонт и Валле-д'Аоста) объявили о гарантированных перевозках с 6 до 9 утра и с 18 до 21. На официальных сайтах размещена информация «гарантированных поездов». Будет обеспечена связь между ж/д станицей Рима Термини и аэропортом Фьюмичино электричкой «Леонардо Экспресс» и автобусами.

Что касается воздушного транспорта, то компания Alitalia сообщает о 24 часовой забастовке экипажей, а также наземных служащих самолета. На сайте компании также опубликован список гарантированных рейсов.

Ожидаются перебои также в движении метро, автобусов и трамваев в крупных городах страны.