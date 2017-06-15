Санкт-Петербург, 15 июня, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Сотрудник Балтийского завода, строитель ледоколов Иван Братцев в ходе Прямой линии спросил президента России Владимира Путина о дальнейшей судьбе Исаакиевского собора. Он обратился к Путину от имени своих коллег и всех петербуржцев как к человеку, родившемуся и выросшему в Ленинграде — Санкт-Петербурге.

Крестный ход в Исаакиевском соборе

«Вы считаете правильным оставить Исаакиевский собор городу и сохранить его именно как музей-памятник или же передать собор Русской Православной церкви?», — спросил рабочий.

«Неожиданный вопрос, тем более, от Балтийского завода», — признался в начале своего ответа Владимир Путин.

«Россия — это светское государство, таким оно сложилось, таким и будет. Это первое. Второе. После Октябрьской революции государство сделало всё, чтобы уничтожить наши духовные и религиозные корни, действовало очень последовательно и жестоко. Многие церкви были уничтожены, снесены. Когда государство попыталось создать квазирелигию, и Библию заменить «кодексом строителя коммунизма», ничего из этого не получилось. Были снесены многие храмы, уничтожено большое количество священников — в лагерях и просто расстреляны», — напомнил глава государства.

Путин напомнил, что в центре Москвы был снесен Храм Христа Спасителя, а многие храмы по всей стране были превращены в конюшни, склады, мастерские. «Слава Богу, не поднялась рука уничтожить Исаакиевский собор», — сказал Путин.

«Исаакиевский собор, действительно, церкви никогда не принадлежал, он всегда числился за государством. Но и царь-батюшка был главой Церкви, и в этом смысле, можно сказать, что отчасти он Церкви принадлежал. Но Исакиевский собор был построен как церковь, для отправления религиозных культов, для того, чтобы люди там молились. А что устроили в советское время? Маятник Фуко повесили, чтобы подтвердить, что Земля вертится, это такой был квазимузей атеизма, в известной степени, такое тонкое издевательств над религиозными чувствами людей», — сказал президент.

«Да, сейчас музей посещают сотни тысяч, миллионы людей, в том числе из-за границы», — признал Владимир Путин.

Он напомнил, что в России есть закон 2010 года о передаче религиозных ценностей конфессиональным структурам, и его надо выполнять. Вместе стем, есть и международные обязательства, и другие законы, которые запрещают передавать в другие руки то, что является памятниками архитектуры и находится под защитой ЮНЕСКО.

«Есть некоторое противоречие, но мы легко выйдем из этого противоречия, обеспечив и музейную деятельность, и отправление религиозных культов. Я сейчас не хочу забегать вперед, но такие решения есть в мире — в том же Ватикане. Нужно деполитизировать эту проблему, с уважением относиться и к религиозным чувствам людей, и не забывать, что это здание строилось как церковь, а не как музей. Музейные функции там, конечно, должны сохраниться. Как выстроить эти взаимоотношения? На самом деле, это не так сложно сделать. Только не надо ничего здесь накручивать, спекулировать на этой теме, не нужно людей возбуждать и использовать это как инструмент мелкой внутриполитической возни», — резюмировал Владимир Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал условия, при которых возможна передача Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви. «Передача может состояться только при двух условиях: получении официального обращения РПЦ и когда будут соблюдены все процедуры, предусмотренные законом. Но это после обращения. Обращения не поступило», — подчеркнул губернатор.

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Ранее подготовка Смольного к передаче собора, вызвала массовые протесты в городе и несколько судебных исков, которые, однако, не были приняты судами к рассмотрению.

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