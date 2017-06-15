Киев, 15 июня, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область, где в с. Беленькое принял участие в церемонии открытия перегрузочного терминала по отгрузке зерновых и масличных культур ООО СП «Нибулон». Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Отмечается, что предприятие построено в кооперации с Европейским инвестиционным банком. Комментируя событие, глава правительства подчеркнул, что открытие такого мощного предприятия, свидетельствует о восстановлении экономики и дает надежду на то, что подобных объектов будет все больше.

Гройсман считает, что сегодня агросектор стал одним из двигателей развития государства, поскольку формирует более 12% отечественного ВВП и обеспечивает работой каждого шестого работающего украинца. Премьер призвал развивать украинское фермерство, переработку сырья, чтобы создавать добавленную стоимость внутри страны и новые рабочие места в сельской местности.

«Украина — мощная аграрная страна, агросектор — это более 12% нашего ВВП, каждый шестой украинец работает на агропредприятиях. Мы являемся лидерами по многим культурам: подсолнечное масло, пшеница, кукуруза, мясо птицы. По многим позициям мы в десятке мировых лидеров. Но наша задача — не только быть экспортером сырья. Надо развивать переработку — перерабатывать продукцию внутри страны, создавать конечный продукт, создавать добавленную стоимость и заработную плату здесь», — подчеркнул глава правительства.

Глава правительства также ознакомился с производственными мощностями перегрузочного терминала и комплексом очистных сооружений. При этом во время мероприятия состоялось торжественное подписание кредитного соглашения с Международной финансовой корпорацией на общую сумму 100 млн долларов.

«Используя такие возможности, нужно в дальнейшем завоевывать внешние рынки, обеспечивать наш внутренний рынок высококачественной украинской продукцией. Я мечтаю о том, чтобы в нашей стране росла заработная плата, чтобы наша страна занимала лидирующие позиции в мире на многих рынках. У нас прекрасные перспективы для превращения Украины в экономически сильное и социально справедливое государство. Будем все делать для того, чтобы национальная экономика развивалась, и вы на своей собственной жизни, доходах чувствовали, что Украина идет вперед», — сказал Гройсман.

Он считает, что появление рынка земли будет способствовать развитию украинского села и появлению новых перерабатывающих предприятий. Гройсман уточнил, что цель земельных преобразований — не столько продажа земли, сколько развитие условий жизни на селе, где не просто «посеяли, собрали и вывезли», а «посеяли, собрали, переработали, наполнили внутренний рынок, отправили на экспорт излишки, а заодно построили садик, школу и объекты здравоохранения».

«Ресурсы от децентрализации в сочетании с развитием предпринимательства, кооперативного движения на селе дадут колоссальный результат и сделают вклад в качество жизни граждан. Когда мы говорим о земельной реформе, это не значит, что мы кому-то что-то должны продать и все. Это значит, что мы должны возродить фермерство. Дать фермеру доступ к финансовому ресурсу, к созданию хозяйств, созданию продукта и развитию территорий», — подчеркнул Гройсман.

Кроме того, премьер анонсировал разработку программы поддержки украинского фермерства, животноводства и растениеводства. «Программа (по поддержке сельскохозяйственного машиностроения) начала работать, в ней участвуют уже 40 производителей. Такую же программу мы должны сделать для фермерства, животноводства и растениеводства — для создания рабочих мест и национального продукта», — подытожил Гройсман. Также в Запорожье премьер ознакомился с ходом строительства автотранспортной магистрали через Днепр и осмотрел отремонтированную взлетно-посадочную полосу в аэропорту «Запорожье».

Напомним, 7 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что текст меморандума Украины с Международным валютным фондом предусматривает обязательство ввести в стране оборот сельскохозяйственных земель. По словам Гройсмана, продажа земли на Украине должна быть доступна только украинцам и в объеме не более 200 га земли на одного человека.

«На данном этапе мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земли для юридических лиц», — рассказал Гройсман.

Он считает, что окончательная модель открытия земельного рынка, которая будет предложена гражданам, должна сохранить интересы украинских фермеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство компенсирует жителям украинских сел 20% от стоимости отечественной сельхозтехники. На эти нужды выделено 600 млн грн (23 млн долл). «По моему поручению правительством было принято решение о введении новой бюджетной программы компенсации стоимости жителям сел, которые покупают украинские тракторы. Почти 600 млн грн направлено из государственного бюджета на эту программу. И уже не 15%, а 20% стоимости трактора компенсируется из государственного бюджета… Все это для того, чтобы реализовать главное — покупайте украинское. Потому что это — качество, это — поддержка производителей, это — поддержка государства», — сказал Порошенко.