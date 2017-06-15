Киев, 15 июня, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк призвал не сомневаться в том, что Донбасс в скором времени будет освобожден. За этим последуют обязательные «зачистки», заявил Шкиряк в эфире «5 канала».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

«Мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут. В этом сомневаться не стоит», — отметил Шкиряк.

По его словам, под зачисткой стоит понимать правоохранительную деятельность, которая будет применена к ополчению Донецкой и Луганской Народных республик. Киев называет эти структуры «незаконными вооруженными формированиями».

Мирным жителям, по словам Шкиряка, зачистки не угрожают. К ним не будет никаких вопросов, заверил он.

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Стоит отметить, что гибель мирных жителей в Донбассе не прекращается. Так, по данным ООН, за период с февраля по май 2017 года в регионе погибли 36 мирных жителей, 157 человек получили ранения.

По данным на 15 мая 2017 года число жертв вооруженного конфликта в Донбассе с момента начала боевых действий составляет 10 тыс. 90 человек, ранения получили около 24 тыс. человек. За все время конфликта погибло 2777 мирных жителей.

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