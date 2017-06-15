Челябинск, 15 июня, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал помощь садоводам, чьи дома оказались в охраняемых зонах. Проблему подняла жительница Челябинска Светлана Романова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Она сообщила, что раньше нормы строительства предполагали 100-метровую зону, запрещающую стройку возле газопровода. Дом был построен в соответствии с нормами, но позже нормы изменились, и запретной зоной строительства стали уже 150 метров от газовой трубы. Дом попал под действия новых нормативов.

По словам Светланы Романовой, в результате разбирательств от неё, как от собственника, потребовали снести свой дом, так как он находится в близости от газопровода, ближе чем 150 метров. Причем снести свой дом собственница должна за свой счет.

«Конечно нужно делать все для безопасности людей, но их нужно оставить в покое. Можно не разрешать строить новых зданий, сооружений в уже 150-метровой зоне, но тех, кто уже построился в 100-метровой зоне — надо оставить в покое», — ответил Владимир Путин в ходе своей ежегодной 15-й прямой линии.

Напомним, сегодня, 15 июня, проходит Прямая линия президента России. Владимир Путин общается с жителями страны уже более трёх часов.