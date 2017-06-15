Москва, 15 июня, 2017, 14:34 — ИА Регнум. В Московской области насчитывается порядка 25 тысяч безработных граждан. При этом уровень регистрируемой безработицы на территории региона снижается. Об этом сегодня, 15 июня, заявила министр социального развития региона Ирина Фаевская, передает РИАМО.

Бен Шан. Безработные. 1938

«На сегодняшний день в Московской области насчитывается 24,7 тысячи безработных. Уровень регистрируемой безработицы в регионе снизился и сейчас составляет 0,63%. При этом в декабре 2016 года он фиксировался на уровне 0,69%», — поянсила Фаевская.

В Московской области насчитывается около 4,3 миллиона человек трудоспособного населения, при этом только 3,1 миллиона человек заняты в экономике региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, наиболее востребованными профессиями в Подмосковье с начала 2017 года являются инженеры, менеджеры и врачи — педиатры, стоматологи и фтизиатры. Самые высокие зарплаты в Московской области получают работники, занятые в сфере маркетинга и коммерции, а также железнодорожные рабочие.

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