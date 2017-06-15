Вашингтон, 15 июня, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Поставки летального оружия на Украину Вашингтоном начнутся не ранее 2018 года, заявил американский политический обозреватель Джереми Питтерс, сообщает 15 июня «ГолосUA».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Летальное оружие

По его словам, любая инициатива по предоставлению оружия в США должна пройти ряд сложных процедур: заручиться поддержкой большинства в Конгрессе, получить одобрение в правительственных комитетах, должен быть составлен список поставляемых вооружений и их объемы.

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«На это потребуется более полугода», — уточнил Питтерс.

Он также добавил, что в ближайшие месяцы Украина точно не получит американского оружия, но после 2018 года, несмотря на все сложности, США наверняка начнут поставки.

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Напомним, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что в Пентагоне ведется обсуждение предоставления Украине летального оружия и этот вопрос «не снят с повестки дня». По его словам, поставки оружия будут иметь «как техническое, так и символическое значение» для сотрудничества Киева и Вашингтона.