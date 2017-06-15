США могут начать поставки оружия Украине в 2018 году
Вашингтон, 15 июня, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Поставки летального оружия на Украину Вашингтоном начнутся не ранее 2018 года, заявил американский политический обозреватель Джереми Питтерс, сообщает 15 июня «ГолосUA».
По его словам, любая инициатива по предоставлению оружия в США должна пройти ряд сложных процедур: заручиться поддержкой большинства в Конгрессе, получить одобрение в правительственных комитетах, должен быть составлен список поставляемых вооружений и их объемы.
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«На это потребуется более полугода», — уточнил Питтерс.
Он также добавил, что в ближайшие месяцы Украина точно не получит американского оружия, но после 2018 года, несмотря на все сложности, США наверняка начнут поставки.
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Напомним, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что в Пентагоне ведется обсуждение предоставления Украине летального оружия и этот вопрос «не снят с повестки дня». По его словам, поставки оружия будут иметь «как техническое, так и символическое значение» для сотрудничества Киева и Вашингтона.