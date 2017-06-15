Бразилиа, 15 июня, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Американские ученые пришли к выводу, что бассейн Амазонки находится под угрозой уничтожения из-за построенных гидроэлектростанций. Материал об этом опубликован 14 июня в журнале Nature.

Jorge.kike.medina Леса Амазонии

По мнению ученых, гидроэлектростанции могут повредить биоразнообразию в бассейне Амазонки, захватывая поток богатых питательных веществ и изменяя климат на территории от Южной и Центральной Америки.

В бассейне Амазонки уже построено более сотни дамб. В настоящее время также рассматриваются предложения о строительстве новых сооружений. По мнению исследователей, накопленные негативные экологические явления могут вызвать массивные гидрофизические нарушения, которые повлияют на поймы рек и на всю экосистему бассейна Амазонки.

Исследователи разработали индекс уязвимости окружающей среды плотин для количественной оценки текущего и потенциального воздействия плотин.

Самое высокое значение индекса оказалось у реки Мадейра. На ее долю приходится половина общего количества твердых стоков Амазонки, переносимых из Боливии и Перу. В водах этой реки живут многие разнообразные популяции рыб и других животных.

Разработанная учеными шкала указывает на необходимость коллективных действий по спасению экосистемы. По их мнению, это поможет избежать далеко идущих последствий.