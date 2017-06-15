Пекин, 15 июня, 2017, 14:29 — ИА Регнум.

Правоохранительные органы Китая заявили о взрыве, прогремевшем 15 июня у входа в детский сад на востоке Китая, сообщает The Independent.

geralt Взрыв

По данным полиции, инцидент произошел в 16:40 по местному времени в городе Фэнсянь, расположенном в провинции Цзянсу.

В полиции отметили, что проводится расследование обстоятельств случившегося, о жертвах или пострадавших пока информации нет.

Тем не менее государственные СМИ сообщили о том, что в результате происшествия пострадали несколько человек .