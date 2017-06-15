Москва, 15 июня, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не называет имена своих внуков, так как считает, что их «не оставят в покое». Они должны расти обычными людьми, а не «принцами крови», заявил глава государства в ходе прямой линии 15 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин сообщил аудитории о недавнем появлении на свет своего второго внука. Присутствующие в студии поздравили его с этим радостным событием.

Президент рассказал, что его дочери живут в Москве обычной жизнью. Они занимаются наукой и образованием и «не лезут ни в какую политику».

«Что касается внуков, кто-то уже в детский сад ходит», — ответил он на просьбу рассказать о своих внуках.

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При этом Путин попросил понять его правильно — он не будет раскрывать имена своих внуков, заботясь об их спокойствии. По его словам, детям нужно простое общение, которое могут обеспечить обычные коллективы.

«Понимаете в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то «принцами крови», я хочу, чтобы они нормальными людьми росли, — отметил он. — Стоит мне сейчас только сказать возраст, имя — они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка».

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