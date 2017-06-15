Минск, 15 июня, 2017, 14:02 — ИА Регнум. На $4 млн выполняются совместные проекты Национальной академии наук (НАН) Белоруссии с Китаем, заявил 15 июня председатель Президиума НАН Владимир Гусаков в ходе второго белорусско-китайского гуманитарного научного форума в Минске, сообщает БЕЛТА.

Bdg.by КНР и Белоруссия

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По его словам, в настоящее время активно развивается сотрудничество между Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований и Китайской академией общественных наук. Совместными усилиями белорусских и китайских ученых было открыто четыре научных проекта.

«Нам важно предлагать новые идеи, развивать креативные формы взаимодействия», — сказал Гусаков.

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Он также отметил, что между КНР и Белоруссией формируется «новая традиция в белорусско-китайском гуманитарном научном сотрудничестве».

Напомним, первый научный форум между Белоруссией и Китаем прошел 4 сентября 2015 года в Пекине. Второй форум «Проблемы сопряжения экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза» проходит в Минске 15−16 июня 2017 года.