Кострома, 15 июня, 2017, 14:00 — ИА Регнум. В 2017 лесопользователи Костромской области заплатили в областной и федеральный бюджет 372 миллиона рублей — об этом сообщила пресс-служба губернатора Костромской области.

Pixabay.com В лесу

Чиновники отмечают, что собранные средства превышают запланированный объем на 25%. Деньги, полученные за лесопользование распределят между бюджетами — в федеральный направят 204,6 млн. рублей, в областной — 167,4 млн. рублей.

ИА REGNUM отмечает, что лесопромышленный комплекс в Костромской области играет одну из важнейших ролей. Удельный вес экспортируемой продукции комплекса составляет более 60%. В частности, из области экспортируется 95% фанеры, 73% древесностружечных плит, и 17% пиломатериалов. Крупнейшими лесозаготовительными предприятиями в Костромской области являются ООО «Кроностар», НАО «Свеза Кострома», НАО «Свеза Мантурово».