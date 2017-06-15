Уфа, 15 июня, 2017, 14:01 — ИА Регнум.

В рамках прямой линии Владимир Путин рассказал, что сегодня на правительственном совещании участники будут обсуждать вопросы поддержки семей с детьми. Акушер-гинеколог Руслан Гарифуллин из Уфы по поручению молодых мам спросил у президента, будет ли продлён после 2018 года материнский капитал и увеличен размер детских пособий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отвечая на этот вопрос, глава государства отметил спад численности женщин фертильного возраста: «Меньше становится людей, которые могут рожать. Нам нужно, безусловно, что-то сделать, чтобы мы не попали в ещё большую яму».

Он отметил, что в государстве есть уже отработанные механизмы.

«Один из них мы сейчас вспомнили. Это материнский капитал. Кстати говоря, свыше 7 млн семей, матерей, получили капитал, и почти половина им уже воспользовалась. Второе, у нас введены выплаты за третьего ребёнка в регионах со сложной демографической ситуацией. После этого сразу на 37% рождаемость там выросла. Наши меры дают результат. Конечно, это очень затратные меры. Но когда мы говорим о людях, нужно всё внимательно считать. Нельзя, конечно, разбрасываться деньгами, но и жадничать тоже нельзя. Поэтому нам нужен целый набор мер. Он может быть разным», — сказал глава государства.

Среди таких мер было названо и продление «материнского капитала». Только президент не уточнил в каком виде — действующем или видоизменённом.

«Я не хотел бы сейчас преждевременно говорить о том наборе, который будет предложен, но он будет предложен», — добавил Владимир Путин.

Президент также уточнил, что отдельно нужна поддержка молодых семей, чтобы простимулировать рождение первого ребёнка, и поддержка взрослых мам, за 30, на рождение второго и третьего ребёнка.